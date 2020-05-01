Пароварка Centek CT-1457
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Код товара: 78126
Производитель: Centek
3 590₽
43
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Характеристики
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- Количество ярусов
- 3
- Тип управления
- механическое
- Максимальная потребляемая мощность, Вт
- 800
- Материал корпуса
- нерж. сталь
- Объем резервуара для воды, л
- 1.2
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