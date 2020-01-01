Пароварка Kitfort KT-2305
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В наличии
В наличии
4 590₽
5 290₽
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Характеристики
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- Количество ярусов
- 1
- Тип управления
- механическое
- Максимальная потребляемая мощность, Вт
- 400
- Объем резервуара для воды, л
- 0.23
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