Смеситель для кухни со встроенным фильтром (краном) под питьевую воду Gappo G4398-19
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Код товара: 153855
Производитель: Gappo
9 990₽
11 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- однорычажный
- Назначение
- для кухни (мойки)
- Цвет
- черный
- Материал корпуса
- латунь
- Покрытие
- глянцевое
- Конструкция
- поворотный излив
- Функции
- переключатель на фильтр, экономичный режим
- Особенности
- аэратор, встроенный фильтр, поворотный излив, система быстрого монтажа
- Управление
- рычажное
- Форма излива
- традиционный
- Тип излива
- гибкий, для фильтрованной воды, поворотный
- Эко-режим
- есть
- Запорный клапан
- керамический картридж
- Высота излива, мм
- 195
- Длина излива, мм
- 225
- Размеры (ШхГхВ)
- 15х10х43 см
- Дополнительная информация
- керамический картридж Sedal 35 мм, экономичный; крепление - шпилька; материал излива - силикон; аэратор Neoperl
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