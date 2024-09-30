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Смеситель для кухни со встроенным фильтром (краном) под питьевую воду Gappo G4398-19

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Смеситель для кухни со встроенным фильтром (краном) под питьевую воду Gappo G4398-19
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Код товара: 153855
Производитель: Gappo
нет отзывов
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

9 990₽
11 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Смеситель для кухни с гибким изливом Gappo G4398-89
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Смеситель для кухни с гибким изливом Gappo G4398-83
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Смеситель для кухни с гибким изливом Gappo G4398-83
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46%
Смеситель для кухни MILACIO Ultra 558 (MCU.558.GM) сталь воронёная
Смеситель для кухни MILACIO Ultra 558 (MCU.558.GM) сталь воронёная
8 990₽
16 390₽
Характеристики
Тип
однорычажный
Назначение
для кухни (мойки)
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Покрытие
глянцевое
Конструкция
поворотный излив
Функции
переключатель на фильтр, экономичный режим
Особенности
аэратор, встроенный фильтр, поворотный излив, система быстрого монтажа
Управление
рычажное
Форма излива
традиционный
Тип излива
гибкий, для фильтрованной воды, поворотный
Эко-режим
есть
Запорный клапан
керамический картридж
Высота излива, мм
195
Длина излива, мм
225
Размеры (ШхГхВ)
15х10х43 см
Дополнительная информация
керамический картридж Sedal 35 мм, экономичный; крепление - шпилька; материал излива - силикон; аэратор Neoperl
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9 990₽
11 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа