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Смеситель для кухни с гибким изливом Ledeme L4855Y-2

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Смеситель для кухни с гибким изливом Ledeme L4855Y-2
Смеситель для кухни с гибким изливом Ledeme L4855Y-2
Смеситель для кухни с гибким изливом Ledeme L4855Y-2
Смеситель для кухни с гибким изливом Ledeme L4855Y-2
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 141932
Производитель: Ledeme
5
1 отзыв
спросить

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

-24%
6 590₽
8 690₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Смеситель для кухни Ledeme L4355-3
Смеситель для кухни Ledeme L4355-3
5 550₽
Характеристики
Тип
однорычажный
Назначение
для кухни (мойки)
Цвет
черный, золотой
Материал корпуса
латунь
Покрытие
матовое
Конструкция
поворотный излив
Функции
переключатель на фильтр, экономичный режим
Особенности
аэратор, встроенный фильтр, поворотный излив
Управление
рычажное
Форма излива
традиционный
Тип излива
гибкий, для фильтрованной воды, поворотный
Эко-режим
есть
Запорный клапан
керамический картридж
Высота излива, мм
195
Длина излива, мм
224
Размеры (ШхГхВ)
30х30х41.6 см
Дополнительная информация
дополнительный излив для фильтра, переключатель на фильтр
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
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З
З
Зухра
29 апреля 2024
Рекомендует этот товар
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0 0
З
Зухра
29 апреля 2024
Рекомендует этот товар
Ответить
0
0
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-24%
6 590₽
8 690₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа