Смеситель Frap F4399-7
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Код товара: 137551
Производитель: Frap
4 990₽
5 490₽
59
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Характеристики
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- Тип
- однорычажный
- Назначение
- для кухни (мойки)
- Цвет
- черный
- Материал корпуса
- латунь
- Покрытие
- глянцевое
- Конструкция
- поворотный излив
- Функции
- переключатель на фильтр, экономичный режим
- Особенности
- аэратор, поворотный излив, система быстрого монтажа
- Управление
- рычажное
- Форма излива
- традиционный
- Тип излива
- для фильтрованной воды, поворотный
- Эко-режим
- есть
- Запорный клапан
- керамический картридж
- Высота излива, мм
- 290
- Длина излива, мм
- 340
- Размеры (ШхГхВ)
- 10х4.5х33.6 см
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