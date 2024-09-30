Смеситель для кухни с гибким изливом Gappo G4398-1
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Код товара: 134523
Производитель: Gappo
8 990₽
10 390₽
107
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В наличии
В магазинах:
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Характеристики
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- Тип
- однорычажный
- Назначение
- для кухни (мойки)
- Цвет
- черный, золотой
- Материал корпуса
- латунь
- Покрытие
- матовое
- Термостат
- нет
- Конструкция
- поворотный излив
- Функции
- переключатель на фильтр, экономичный режим
- Особенности
- аэратор, встроенный фильтр, поворотный излив, система быстрого монтажа, донный клапан
- Управление
- рычажное
- Форма излива
- традиционный
- Тип излива
- выдвижной, гибкий, для фильтрованной воды, поворотный
- Эко-режим
- нет
- Запорный клапан
- керамический картридж
- Высота излива, мм
- 195
- Длина излива, мм
- 225
- Размеры (ШхГхВ)
- 32х55х43 см
- Дополнительная информация
- смеситель для кухни Gappo G4398-1 с краном для питьевой воды и гибким изливом.
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 91
26 июня 2022
здраствуйте ,пластмассовый круг где выход воды (пластмасса на резбе диаметром где то 12 ) нет у вас комплектующих. Там сетка сломалась и вода брызгает сильно по сторонам
2
0 0
0
05.ru
02.07.2022 16:54:56
Добрый день! Нет в продаже
Ответить
0 0
Г
Гость 69
27.10.2022 11:28:27
Гость 91, Добрый день! К сожалению, комплектующие у нас не продаются
0 0
Г
Гость 91
26 июня 2022
здраствуйте ,пластмассовый круг где выход воды (пластмасса на резбе диаметром где то 12 ) нет у вас комплектующих. Там сетка сломалась и вода брызгает сильно по сторонам
2
0
0