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Смеситель для кухни с гибким изливом Gappo G4398-1

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Смеситель для кухни с гибким изливом Gappo G4398-1
Смеситель для кухни с гибким изливом Gappo G4398-1
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
1
вопрос
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Код товара: 134523
Производитель: Gappo
нет отзывов
1
вопрос

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

8 990₽
10 390₽
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В наличии
В магазинах:
В наличии
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9 990₽
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Смеситель для кухни с гибким изливом Gappo G4398-33
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Смеситель для кухни с гибким изливом Gappo G4398-83
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Смеситель для кухни с гибким изливом Gappo G4398-83
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Смеситель для кухни MILACIO Ultra 558 (MCU.558.SS) сталь нержавеющая
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Характеристики
Тип
однорычажный
Назначение
для кухни (мойки)
Цвет
черный, золотой
Материал корпуса
латунь
Покрытие
матовое
Термостат
нет
Конструкция
поворотный излив
Функции
переключатель на фильтр, экономичный режим
Особенности
аэратор, встроенный фильтр, поворотный излив, система быстрого монтажа, донный клапан
Управление
рычажное
Форма излива
традиционный
Тип излива
выдвижной, гибкий, для фильтрованной воды, поворотный
Эко-режим
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Высота излива, мм
195
Длина излива, мм
225
Размеры (ШхГхВ)
32х55х43 см
Дополнительная информация
смеситель для кухни Gappo G4398-1 с краном для питьевой воды и гибким изливом.
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Вопросы и ответы
Г
Гость 91
26 июня 2022
здраствуйте ,пластмассовый круг где выход воды (пластмасса на резбе диаметром где то 12 ) нет у вас комплектующих. Там сетка сломалась и вода брызгает сильно по сторонам
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0 0
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05.ru
02.07.2022 16:54:56
Добрый день! Нет в продаже
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0 0
Г
Гость 69
27.10.2022 11:28:27
Гость 91, Добрый день! К сожалению, комплектующие у нас не продаются
Ответить
0 0
Г
Гость 91
26 июня 2022
здраствуйте ,пластмассовый круг где выход воды (пластмасса на резбе диаметром где то 12 ) нет у вас комплектующих. Там сетка сломалась и вода брызгает сильно по сторонам
2 Ответить
0
0
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В сравнение
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8 990₽
10 390₽
107
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа