Смеситель кухонный Gran-Stone GS-4306 (308 черный)
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Код товара: 119082
Производитель: Gran-Stone
6 450₽
77
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Характеристики
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- Тип
- однорычажный
- Назначение
- для кухни (мойки)
- Цвет
- черный
- Материал корпуса
- латунь
- Термостат
- нет
- Конструкция
- поворотный излив
- Управление
- рычажное
- Эко-режим
- нет
- Запорный клапан
- керамический картридж
- Длина излива, мм
- 167
- Дополнительная информация
- переключатель на фильтр
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