Мультиварка-скороварка Moulinex CE 500E32 черный
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Код товара: 87890
Производитель: Moulinex
В наличии
В наличии
8 990₽
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Характеристики
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- Тип
- Мультиварка-скороварка
- Программы
- плов, выпечка, молочная каша, мультиповар, жарка, приготовление на пару, крупа, тушение, йогурт
- Дополнительные функции
- регулировка времени приготовления
- Цвет
- черный
- Отложенный старт
- есть
- Поддержание тепла
- есть
- Мощность, Вт
- 1000
- Объем, л
- 5
- Материал корпуса
- металл
- Антипригарное покрытие чаши
- да
- Покрытие чаши
- керамическое
- Съемная верхняя крышка
- да
- Внутренняя крышка
- есть
- Смотровое окно
- нет
- Управление
- электронное
- Дисплей
- есть
- Управление со смартфона
- нет
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Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
Х
Хава
14 декабря 2021
Добрый день! Скажите, пожалуйста, данная модель мультиварки-скороварки только в одном экземпляре в наличии или на складе есть у вас? С витрины не хочу ее, хотела упакованную в коробку, которую не выставляли на витрину.
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05.ru
14.12.2021 19:42:29
Добрый день! Есть в наличии запакованная в г Махачкала Для заказа обратитесь в наш чат
Ответить
0 0
Х
Хава
14 декабря 2021
Добрый день! Скажите, пожалуйста, данная модель мультиварки-скороварки только в одном экземпляре в наличии или на складе есть у вас? С витрины не хочу ее, хотела упакованную в коробку, которую не выставляли на витрину.
1
0
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