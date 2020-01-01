Мультиварка Redmond RMC-M4516 черный
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Код товара: 83715
Производитель: Redmond
мало
мало
9 590₽
115
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Характеристики
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- Тип
- Мультиварка
- Программы
- плов, тушение, приготовление на пару, паста, йогурт, жарка, выпечка, крупа, молочная каша, фритюр, мультиповар
- Цвет
- черный
- Дополнительные функции
- регулировка времени приготовления
- Отложенный старт
- есть
- Поддержание тепла
- есть
- Мощность, Вт
- 860
- Объем, л
- 5
- Материал корпуса
- металл/пластик
- Покрытие чаши
- керамическое
- Внутренняя крышка
- есть
- Управление
- электронное
- Количество автоматических программ
- 43
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