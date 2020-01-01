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Мультиварки
Мультиварка Redmond RMC-M4516 черный

Мультиварка Redmond RMC-M4516 черный

0 отзывов
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Мультиварка Redmond RMC-M4516 черный
Мультиварка Redmond RMC-M4516 черный
Мультиварка Redmond RMC-M4516 черный
Мультиварка Redmond RMC-M4516 черный
Мультиварка Redmond RMC-M4516 черный
Мультиварка Redmond RMC-M4516 черный
Мультиварка Redmond RMC-M4516 черный
Мультиварка Redmond RMC-M4516 черный
Мультиварка Redmond RMC-M4516 черный
Мультиварка Redmond RMC-M4516 черный
Мультиварка Redmond RMC-M4516 черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 83715
Производитель: Redmond
мало
мало
9 590₽
115
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Характеристики
Тип
Мультиварка
Программы
плов, тушение, приготовление на пару, паста, йогурт, жарка, выпечка, крупа, молочная каша, фритюр, мультиповар
Цвет
черный
Дополнительные функции
регулировка времени приготовления
Отложенный старт
есть
Поддержание тепла
есть
Мощность, Вт
860
Объем, л
5
Материал корпуса
металл/пластик
Покрытие чаши
керамическое
Внутренняя крышка
есть
Управление
электронное
Количество автоматических программ
43
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мало
мало
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа