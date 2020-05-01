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Мультиварка Redmond RMC-03 черный

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Мультиварка Redmond RMC-03 черный
Мультиварка Redmond RMC-03 черный
Мультиварка Redmond RMC-03 черный
Мультиварка Redmond RMC-03 черный
Мультиварка Redmond RMC-03 черный
Мультиварка Redmond RMC-03 черный
Мультиварка Redmond RMC-03 черный
Мультиварка Redmond RMC-03 черный
Мультиварка Redmond RMC-03 черный
Мультиварка Redmond RMC-03 черный
Мультиварка Redmond RMC-03 черный
Мультиварка Redmond RMC-03 черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Фото товара
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Код товара: 78788
Производитель: Redmond
нет отзывов
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6 990₽
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Мультиварка Polaris PMC 0521 черный
6 550₽
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1 970₽

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Мультиварка Polaris PMC 0521 черный
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1 920₽

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Мультиварка Redmond RMC-M224S черный
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Мультиварка Polaris PMC-0567AD черный
5 990₽
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Мультиварка Polaris PMC-0567AD черный
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Мультиварка Midea MPC-6037 серебристый
6 990₽
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Мультиварка Midea MPC-6037 серебристый
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6 990₽
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Мультиварка Midea MPC-6020 черный
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Мультиварка Redmond MC109 черный
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Мультиварка Redmond MC109 черный
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Мультиварка Redmond MC100 черный
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Мультиварка Polaris PMC 0528 черный
7 990₽
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Мультиварка Polaris PMC 0528 черный
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Мультиварка Redmond MC108 черный
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Мультиварка Midea MPC-6037 серебристый
Мультиварка Midea MPC-6037 серебристый
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Мультиварка Midea MPC-6020 черный
Мультиварка Midea MPC-6020 черный
6 990₽
Характеристики
Программы
выпечка, крупа, тушение, приготовление на пару, жарка, йогурт, молочная каша, мультиповар
Поддержание тепла
есть
Мощность, Вт
350
Объем, л
2
Покрытие чаши
керамическое
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6 990₽
83
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в 1 магазине

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в 1 магазине

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