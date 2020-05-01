в рассрочку
Мультиварка Redmond RMC-03 черный
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 78788
Производитель: Redmond
6 990₽
83
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Самовывоз
бесплатно,в 1 магазине
бесплатно,в 1 магазине
Доставка
бесплатно,
сегодня
Нашли дешевле?
Похожие товары
75
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мультиварка Polaris PMC 0521 черный
6 550₽
31%
Мультиварка Moulinex MK622832 черный
8 290₽
11 990₽
33
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мультиварка Redmond RMC-M224S черный
6 390₽
71
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мультиварка Polaris PMC-0567AD черный
5 990₽
83
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мультиварка Midea MPC-6037 серебристый
6 990₽
83
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Мультиварка Midea MPC-6020 черный
6 990₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Программы
- выпечка, крупа, тушение, приготовление на пару, жарка, йогурт, молочная каша, мультиповар
- Поддержание тепла
- есть
- Мощность, Вт
- 350
- Объем, л
- 2
- Покрытие чаши
- керамическое
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.