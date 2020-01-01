Мультиварка REDMOND RMK-CB391S SkyKitchen
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Код товара: 78538
Производитель: Redmond
мало
мало
12 990₽
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Характеристики
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- Тип
- Мультиварка
- Программы
- плов, выпечка, тесто, молочная каша, фритюр, мультиповар, жарка, приготовление на пару, крупа, тушение, йогурт
- Дополнительные функции
- регулировка времени приготовления
- Мощность, Вт
- 860
- Объем, л
- 5
- Материал корпуса
- пластик
- Покрытие чаши
- керамическое
- Внутренняя крышка
- есть
- Чаша с ручками
- есть
- Управление
- электронное
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