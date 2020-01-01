Мультиварка Redmond RMC-M25 серебристый
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Код товара: 67804
Производитель: Redmond
мало
мало
5 150₽
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О товаре
мультиварка, 5 л, 860 Вт, электронная, мультиповар, программ: 16
Характеристики
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- Тип
- Мультиварка
- Программы
- плов, выпечка, паста, тесто, жарка, приготовление на пару, крупа, тушение, йогурт
- Отложенный старт
- есть
- Поддержание тепла
- есть
- Мощность, Вт
- 860
- Объем, л
- 5
- Материал корпуса
- металл
- Покрытие чаши
- керамическое
- Внутренняя крышка
- есть
- Цвет
- серебристый
- Управление
- электронное
- Количество автоматических программ
- 16
- 3D нагрев
- нет
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