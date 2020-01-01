Мультиварка-скороварка Redmond RMC-P350 белый
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Код товара: 34707
Производитель: Redmond
мало
мало
15 980₽
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Характеристики
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- Тип
- Мультиварка-скороварка
- Программы
- плов, выпечка, тесто, молочная каша, пастеризация, фритюр, жарка, приготовление на пару, крупа, тушение, йогурт
- Отложенный старт
- есть
- Поддержание тепла
- есть
- Мощность, Вт
- 900
- Объем, л
- 5
- Покрытие чаши
- керамическое
- Цвет
- белый
- Управление
- электронное
- Количество автоматических программ
- 14
- 3D нагрев
- нет
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