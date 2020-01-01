Мультиварка Moulinex MK622832 черный
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2 850 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
- Тип
- Мультиварка
- Программы
- выпечка, крупа, суп, тушение, приготовление на пару, жарка, йогурт, тесто, молочная каша
- Дополнительные функции
- регулировка времени приготовления
- Цвет
- черный
- Отложенный старт
- есть
- Поддержание тепла
- есть
- Мощность, Вт
- 750
- Объем, л
- 4
- Материал корпуса
- пластик
- Антипригарное покрытие чаши
- да
- Покрытие чаши
- тефлоновое
- Съемная верхняя крышка
- да
- Смотровое окно
- нет
- Чаша с ручками
- нет
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