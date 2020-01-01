Мультиварка Redmond RMC-M90 черный
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Код товара: 1611
Производитель: Redmond
мало
мало
7 490₽
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О товаре
мультиварка, 5 л, 860 Вт, электронная, 3D нагрев, мультиповар, программ: 17
Характеристики
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- Тип
- Мультиварка
- Программы
- плов, выпечка, жарка, приготовление на пару, крупа, тушение, йогурт
- Дополнительные функции
- регулировка времени приготовления, Sous-Vide
- Отложенный старт
- есть
- Поддержание тепла
- есть
- Мощность, Вт
- 860
- Объем, л
- 5
- Материал корпуса
- металл
- Антипригарное покрытие чаши
- да
- Покрытие чаши
- керамическое
- Съемная верхняя крышка
- нет
- Внутренняя крышка
- есть
- Смотровое окно
- нет
- Чаша с ручками
- есть
- Цвет
- черный
- Управление
- электронное
- Дисплей
- есть
- Управление со смартфона
- нет
- Количество автоматических программ
- 17
- 3D нагрев
- есть
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