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Мультиварки
Мультиварка Redmond RMC-M90 черный

Мультиварка Redmond RMC-M90 черный

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Мультиварка Redmond RMC-M90 черный
Мультиварка Redmond RMC-M90 черный
Мультиварка Redmond RMC-M90 черный
Мультиварка Redmond RMC-M90 черный
Мультиварка Redmond RMC-M90 черный
Мультиварка Redmond RMC-M90 черный
Мультиварка Redmond RMC-M90 черный
Мультиварка Redmond RMC-M90 черный
Мультиварка Redmond RMC-M90 черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 1611
Производитель: Redmond
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7 490₽
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О товаре
мультиварка, 5 л, 860 Вт, электронная, 3D нагрев, мультиповар, программ: 17
Характеристики
Тип
Мультиварка
Программы
плов, выпечка, жарка, приготовление на пару, крупа, тушение, йогурт
Дополнительные функции
регулировка времени приготовления, Sous-Vide
Отложенный старт
есть
Поддержание тепла
есть
Мощность, Вт
860
Объем, л
5
Материал корпуса
металл
Антипригарное покрытие чаши
да
Покрытие чаши
керамическое
Съемная верхняя крышка
нет
Внутренняя крышка
есть
Смотровое окно
нет
Чаша с ручками
есть
Цвет
черный
Управление
электронное
Дисплей
есть
Управление со смартфона
нет
Количество автоматических программ
17
3D нагрев
есть
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В избранное
мало
мало
7 490₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа