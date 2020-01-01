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Мультиварки
Мультиварка Redmond SkyCooker M800S

Мультиварка Redmond SkyCooker M800S

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Мультиварка Redmond SkyCooker M800S
Мультиварка Redmond SkyCooker M800S
Мультиварка Redmond SkyCooker M800S
Мультиварка Redmond SkyCooker M800S
Мультиварка Redmond SkyCooker M800S
Мультиварка Redmond SkyCooker M800S
Мультиварка Redmond SkyCooker M800S
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 1597
Производитель: Redmond
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9 990₽
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О товаре
мультиварка, 5 л, 900 Вт, электронная, 3D нагрев, программ: 20
Характеристики
Тип
Мультиварка
Программы
плов, выпечка, паста, тесто, молочная каша, пастеризация, фритюр, жарка, приготовление на пару, крупа, тушение, йогурт
Отложенный старт
есть
Поддержание тепла
есть
Мощность, Вт
900
Объем, л
5
Материал корпуса
пластик/металл
Покрытие чаши
керамическое
Внутренняя крышка
есть
Чаша с ручками
нет
Цвет
черный
Управление
электронное
Количество автоматических программ
20
3D нагрев
есть
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

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Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа