Мультиварка Redmond SkyCooker M800S
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Код товара: 1597
Производитель: Redmond
мало
мало
9 990₽
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О товаре
мультиварка, 5 л, 900 Вт, электронная, 3D нагрев, программ: 20
Характеристики
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- Тип
- Мультиварка
- Программы
- плов, выпечка, паста, тесто, молочная каша, пастеризация, фритюр, жарка, приготовление на пару, крупа, тушение, йогурт
- Отложенный старт
- есть
- Поддержание тепла
- есть
- Мощность, Вт
- 900
- Объем, л
- 5
- Материал корпуса
- пластик/металл
- Покрытие чаши
- керамическое
- Внутренняя крышка
- есть
- Чаша с ручками
- нет
- Цвет
- черный
- Управление
- электронное
- Количество автоматических программ
- 20
- 3D нагрев
- есть
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