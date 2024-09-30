Мультиварка Polaris PMC 0521 черный

Г

Гость 61

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возникла проблема: ставлю кашу на отложенном старте, утром смотрю, а она совсем не готова. Так было уже много раз в последнее время, раньше всё работало хорошо. Помогите, пожалуйста, разобраться! Заранее большое спасибо!