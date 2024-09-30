Мультиварка Polaris PMC 0521 черный
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Код товара: 159486
Производитель: Polaris
6 490₽
7 690₽
47
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Характеристики
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- Тип
- Мультиварка
- Программы
- выпечка, крупа, плов, жарка
- Дополнительные функции
- голосовой помощник
- Цвет
- черный
- Отложенный старт
- есть
- Поддержание тепла
- есть
- Мощность, Вт
- 750
- Объем, л
- 5
- Материал корпуса
- пластик
- Антипригарное покрытие чаши
- да
- Покрытие чаши
- тефлоновое
- Смотровое окно
- нет
- Чаша с ручками
- нет
- Часы
- есть
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 61
5 сентября 2024
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возникла проблема: ставлю кашу на отложенном старте, утром смотрю, а она совсем не готова. Так было уже много раз в последнее время, раньше всё работало хорошо. Помогите, пожалуйста, разобраться! Заранее большое спасибо!
1
0 0
0
05.ru
05.09.2024 15:03:08
Добрый день! Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
Ответить
0 0
Г
Гость 61
5 сентября 2024
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возникла проблема: ставлю кашу на отложенном старте, утром смотрю, а она совсем не готова. Так было уже много раз в последнее время, раньше всё работало хорошо. Помогите, пожалуйста, разобраться! Заранее большое спасибо!
1
0
0