Мультиварка Redmond RMC-M37 серебристый
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Код товара: 137070
Производитель: Redmond
6 990₽
83
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- Мультиварка
- Программы
- выпечка, крупа, тушение, приготовление на пару, плов, жарка, йогурт, паста, тесто, молочная каша, пастеризация, фритюр, мультиповар
- Дополнительные функции
- Sous-Vide
- Цвет
- серебристый, черный
- Отложенный старт
- есть
- Поддержание тепла
- есть
- Мощность, Вт
- 860
- Объем, л
- 5
- Материал корпуса
- металл/пластик
- Чаша с ручками
- нет
- Часы
- есть
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