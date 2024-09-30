Мультиварка Redmond RMC-M903S черный
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Код товара: 111620
Производитель: Redmond
9 590₽
115
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Характеристики
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- Тип
- Мультиварка
- Программы
- выпечка, крупа, тушение, приготовление на пару, плов, жарка, йогурт, паста, молочная каша, пастеризация, фритюр, мультиповар
- Дополнительные функции
- регулировка времени приготовления, Sous-Vide
- Цвет
- черный
- Отложенный старт
- есть
- Поддержание тепла
- есть
- Мощность, Вт
- 1000
- Объем, л
- 5
- Материал корпуса
- металл/пластик
- Антипригарное покрытие чаши
- да
- Покрытие чаши
- керамическое
- Внутренняя крышка
- есть
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