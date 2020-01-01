Вакууматор Kitfort КТ-1506
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Код товара: 168992
Производитель: Kitfort
Гарантия: 12 мес.
2 290₽
2 590₽
27
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Характеристики
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- Тип
- вакуумный упаковщик
- Назначение
- вакуумирование
- Мощность, Вт
- 100
- Производительность, л/мин
- 6
- Давление сжатия, Бар
- 0.6
- Управление
- механическое
- Максимальная ширина пакета, см
- 28
- Пленка в комплекте
- нет
- Материал корпуса
- пластик
- Питание
- от сети
- Длина шнура электропитания, м
- 1
- Комплектация
- запасной уплотнитель вакуумной камеры
- Ширина, см
- 35
- Высота, см
- 5.8
- Глубина, см
- 6
- Вес, кг
- 0.5
- Дополнительная информация
- два режима работы, клапан напуска воздуха
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