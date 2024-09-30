Вакууматор Kitfort КТ-1508
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Код товара: 165262
Производитель: Kitfort
Гарантия: 12 мес.
4 590₽
4 990₽
55
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- вакуумный упаковщик
- Назначение
- вакуумирование
- Мощность, Вт
- 130
- Производительность, л/мин
- 6
- Давление сжатия, Бар
- 0.7
- Управление
- электронное
- Режимы и функции
- автоматический режим, влажный\сухой режим запаковки, импульсный режим
- Максимальная ширина пакета, см
- 32
- Пленка в комплекте
- нет
- Материал корпуса
- пластик
- Питание
- от сети
- Длина шнура электропитания, м
- 1
- Комплектация
- запасной уплотнитель вакуумной камеры
- Ширина, см
- 38
- Высота, см
- 6
- Глубина, см
- 8
- Вес, кг
- 2
- Дополнительная информация
- индикация включения, индикация режима работы
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