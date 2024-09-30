Вакууматор Kitfort КТ-1507
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Код товара: 165256
Производитель: Kitfort
Гарантия: 12 мес.
-26%
1 990₽
2 690₽
19
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В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- вакуумный упаковщик
- Назначение
- вакуумирование, упаковка
- Мощность, Вт
- 100
- Производительность, л/мин
- 6
- Давление сжатия, Бар
- 0.65
- Управление
- механическое
- Максимальная ширина пакета, см
- 28
- Пленка в комплекте
- нет
- Материал корпуса
- пластик
- Питание
- от сети
- Длина шнура электропитания, м
- 1
- Комплектация
- запасной уплотнитель вакуумной камеры
- Ширина, см
- 37
- Высота, см
- 5
- Глубина, см
- 7
- Вес, кг
- 0.6
- Дополнительная информация
- два режима работы
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