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Мойка Granfest R- 50F кварц бежевый
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Код товара: 183485
Производитель: Granfest
6 990₽
83
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бесплатно,в 1 магазине
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Характеристики
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- Установка
- врезная
- Форма мойки
- овальная
- Материал
- кварц
- Количество чаш
- 1 основная
- Крыло
- есть
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