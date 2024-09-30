Мойка Granfest Elegant R50F искусственный гранит коричневый
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Код товара: 150827
Производитель: Granfest
8 990₽
9 990₽
107
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Характеристики
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- Тип
- мойка
- Установка
- врезная
- Цвет
- коричневый
- Форма мойки
- овальная
- Материал
- искусственный гранит
- Количество чаш
- 1 основная
- Крыло
- есть
- Дополнительная информация
- отверстие под смеситель,сливная арматура
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