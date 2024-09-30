Мойка GranFest QUARZ чаша+кр 740*480 (черный) арт.GF-Z-
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Код товара: 118812
Производитель: Granfest
7 450₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- мойка
- Установка
- врезная
- Цвет
- черный
- Форма мойки
- прямоугольная
- Материал
- искусственный камень
- Количество чаш
- 1 основная
- Крыло
- есть
- Дополнительная информация
- сифон, слив-перелив, крепежи и уплотнители не входят в комплект, диаметр сливного отверстия 8.89 см; минимальная ширина шкафа 500 мм
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