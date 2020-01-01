Миксер стационарный Kitfort КТ-1353 красный
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мало
мало
7 060₽
7 590₽
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Характеристики
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- Тип
- стационарный
- Цвет
- красный
- Турборежим
- нет
- Количество скоростей
- 6
- Мощность, Вт
- 1000
- Количество насадок
- 3
- Материал корпуса
- нержавеющая сталь
- Объем чаши, л
- 4
- Материал чаши
- нерж.сталь
- Насадки
- крючки для замешивания теста, венчик для взбивания
- Длина сетевого шнура, м
- 1
- Планетарное вращение насадок
- есть
- Вес, кг
- 4
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