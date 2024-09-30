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Миксер стационарный Kitfort КТ-1339-3 черный

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Миксер стационарный Kitfort КТ-1339-3 черный
Миксер стационарный Kitfort КТ-1339-3 черный
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 99742
Производитель: Kitfort
5
1 отзыв
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

12 990₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Миксер стационарный Manya SM8184BK черный
Миксер стационарный Manya SM8184BK черный
13 990₽
Характеристики
Тип
стационарный
Цвет
черный
Режимы
импульсный режим
Количество насадок
4
Мощность, Вт
1200
Количество скоростей
6
Объем чаши, л
6.5
Материал чаши
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Насадки
венчик для взбивания, крючки для замешивания теста, насадка для приготовления пюре, насадка-блендер
Измельчитель
нет
Страна производитель
Китай
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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М
М
Мария
2 мая 2023
Рекомендует этот товар
Достоинства
Мощный, прост в управлении.
Недостатки
Не выявила
Комментарии
Исполнила свою мечту, преобрела планетарный миксер. Дети очень любят вкусняшки. Попробовали взбить белки для безе, получилось всё очень быстро. Очень весомый аппарат, надежно стоит на столе за счет сильных присосок. Блендер это дополнительный + молочный коктейль получается очень вкусным. Данный товар советую к покупке. Отднльная благодарность сотрудникам магазина 05.ru за оперативность, доставка в этот же день!!
Ответить
0 0
М
Мария
2 мая 2023
Рекомендует этот товар
Достоинства
Мощный, прост в управлении.
Недостатки
Не выявила
Комментарии
Исполнила свою мечту, преобрела планетарный миксер. Дети очень любят вкусняшки. Попробовали взбить белки для безе, получилось всё очень быстро. Очень весомый аппарат, надежно стоит на столе за счет сильных присосок. Блендер это дополнительный + молочный коктейль получается очень вкусным. Данный товар советую к покупке. Отднльная благодарность сотрудникам магазина 05.ru за оперативность, доставка в этот же день!!
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы

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12 990₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа