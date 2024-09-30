Миксер стационарный Kitfort КТ-1339-3 черный
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12 990₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- стационарный
- Цвет
- черный
- Режимы
- импульсный режим
- Количество насадок
- 4
- Мощность, Вт
- 1200
- Количество скоростей
- 6
- Объем чаши, л
- 6.5
- Материал чаши
- нержавеющая сталь
- Материал корпуса
- нержавеющая сталь
- Насадки
- венчик для взбивания, крючки для замешивания теста, насадка для приготовления пюре, насадка-блендер
- Измельчитель
- нет
- Страна производитель
- Китай
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
М
М
Мария
2 мая 2023
Достоинства
Мощный, прост в управлении.
Недостатки
Не выявила
Комментарии
Исполнила свою мечту, преобрела планетарный миксер. Дети очень любят вкусняшки. Попробовали взбить белки для безе, получилось всё очень быстро. Очень весомый аппарат, надежно стоит на столе за счет сильных присосок. Блендер это дополнительный + молочный коктейль получается очень вкусным. Данный товар советую к покупке. Отднльная благодарность сотрудникам магазина 05.ru за оперативность, доставка в этот же день!!
М
Мария
2 мая 2023
Достоинства
Мощный, прост в управлении.
Недостатки
Не выявила
Комментарии
Исполнила свою мечту, преобрела планетарный миксер. Дети очень любят вкусняшки. Попробовали взбить белки для безе, получилось всё очень быстро. Очень весомый аппарат, надежно стоит на столе за счет сильных присосок. Блендер это дополнительный + молочный коктейль получается очень вкусным. Данный товар советую к покупке. Отднльная благодарность сотрудникам магазина 05.ru за оперативность, доставка в этот же день!!
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