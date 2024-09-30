Миксер планетарный Kitfort КТ-1339-1 серебристый
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 99703
Производитель: Kitfort
10 990₽
12 990₽
112
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
Миксер стационарный Kitfort КТ-1339-3 черный
12 990₽
119
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Миксер планетарный Kitfort КТ-1343-3 коричневый
9 990₽
143
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Миксер стационарный Kitfort КТ-3007-2 серебристый
11 990₽
107
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Миксер планетарный StarWind SPM7168 фиолетовый
8 990₽
107
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Миксер планетарный StarWind SPM7165 красный
8 990₽
107
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Миксер планетарный StarWind SPM7167 фиолетовый
8 990₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- стационарный, планетарный
- Цвет
- серебристый
- Режимы
- импульсный режим
- Количество насадок
- 4
- Мощность, Вт
- 1200
- Количество скоростей
- 6
- Объем чаши, л
- 6.5
- Материал чаши
- нержавеющая сталь
- Материал корпуса
- нержавеющая сталь
- Насадки
- венчик для взбивания, крючки для замешивания теста, насадка-блендер
- Страна производитель
- Китай
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
Г
Гость 70
2 сентября 2024
какие еще есть цвета?
1
0 0
0
05.ru
03.09.2024 14:26:39
Добрый день! Есть ещё в черном цвете. https://05.ru/catalog/appliance/small_kitchen/mixer/99742/
Ответить
0 0
Г
Гость 70
2 сентября 2024
какие еще есть цвета?
1
0
0