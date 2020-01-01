Миксер ручной Gorenje M400ORAW белый
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Код товара: 98142
Производитель: Gorenje
мало
мало
2 990₽
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Характеристики
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- Тип
- ручной
- Цвет
- белый
- Количество скоростей
- 5
- Мощность, Вт
- 400
- Турборежим
- нет
- Количество насадок
- 2
- Материал корпуса
- пластик
- Импульсный режим
- нет
- Насадки
- крючки для замешивания теста, венчик для взбивания
- Планетарное вращение насадок
- нет
- Вес, кг
- 1.7
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