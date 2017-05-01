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Миксер стационарный Kitfort КТ-1371 серебристый
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Код товара: 97125
Производитель: Kitfort
13 990₽
167
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 1000
- Количество скоростей
- 6
- Материал корпуса
- пластик
- Насадки
- венчик для взбивания, крючки для замешивания теста, насадка для приготовления пюре, насадка-блендер
- Длина сетевого шнура, м
- 1
- Планетарное вращение насадок
- есть
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