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Миксеры
Миксер стационарный StarWind SPM8183 серебристый

Миксер стационарный StarWind SPM8183 серебристый

0 отзывов
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Миксер стационарный StarWind SPM8183 серебристый
Миксер стационарный StarWind SPM8183 серебристый
Миксер стационарный StarWind SPM8183 серебристый
Миксер стационарный StarWind SPM8183 серебристый
Миксер стационарный StarWind SPM8183 серебристый
Миксер стационарный StarWind SPM8183 серебристый
Миксер стационарный StarWind SPM8183 серебристый
Миксер стационарный StarWind SPM8183 серебристый
Миксер стационарный StarWind SPM8183 серебристый
Миксер стационарный StarWind SPM8183 серебристый
Миксер стационарный StarWind SPM8183 серебристый
Миксер стационарный StarWind SPM8183 серебристый
Миксер стационарный StarWind SPM8183 серебристый
Миксер стационарный StarWind SPM8183 серебристый
Миксер стационарный StarWind SPM8183 серебристый
Миксер стационарный StarWind SPM8183 серебристый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 92904
Производитель: StarWind
В наличии
В наличии
6 880₽
7 390₽
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Характеристики
Тип
стационарный
Цвет
серебристый
Турборежим
нет
Количество скоростей
6
Мощность, Вт
1600
Количество насадок
3
Материал корпуса
пластик
Объем чаши, л
7
Материал чаши
нерж.сталь
Насадки
крючки для замешивания теста, венчик для взбивания
Планетарное вращение насадок
есть
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В сравнение
В избранное
В наличии
В наличии
6 880₽
7 390₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа