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Миксер стационарный Kitfort KT-1328 серебристый
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Код товара: 91449
Производитель: Kitfort
19 990₽
239
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 1200
- Количество скоростей
- 8
- Материал корпуса
- металл
- Насадки
- крючки для замешивания теста, венчик для взбивания
- Длина сетевого шнура, м
- 0.91
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