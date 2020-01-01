Миксер стационарный Gorenje M450WS белый
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Код товара: 87840
Производитель: Gorenje
мало
мало
4 650₽
4 990₽
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Характеристики
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- Тип
- стационарный
- Цвет
- белый
- Турборежим
- есть
- Количество скоростей
- 5
- Мощность, Вт
- 450
- Количество насадок
- 4
- Материал корпуса
- пластик
- Импульсный режим
- нет
- Насадки
- крючки для замешивания теста, венчик для взбивания
- Длина сетевого шнура, м
- 2
- Планетарное вращение насадок
- нет
- Вес, кг
- 3.5
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