Миксер стационарный Kitfort КТ-1337-1 красный
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6 230₽
6 690₽
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Характеристики
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- Тип
- стационарный
- Цвет
- красный
- Турборежим
- нет
- Количество скоростей
- 6
- Мощность, Вт
- 600
- Количество насадок
- 3
- Материал корпуса
- пластик
- Объем чаши, л
- 4
- Материал чаши
- нерж.сталь
- Насадки
- крючки для замешивания теста, венчик для взбивания
- Длина сетевого шнура, м
- 1.2
- Планетарное вращение насадок
- есть
- Вес, кг
- 3.3
Отзывы 4
Посмотреть все отзывы
С
С
Саида
4 августа 2021
Достоинства
Миксер от производителя Kitfort очень удобный в использовании. За такую небольшую сумму,миксер справляется со своей работой на отлично,идеально подходит для домашнего использования,минусов как таковых нет)
Недостатки
Недостатков практически нет,за исключением того,что при малых ингредиентах,венчик не дотягивает и смешивает всё неравномерно.
Комментарии
Всем,кто ищет миксер для домашнего использования,рекомендую!
З
З
Зуля
27 марта 2021
Достоинства
Очень хотела приобрести этот миксер. Не прогадала. Со всеми поставленными задачами он справляется. Пока попробовала взбить меренгу, бисквит и сливочный крем, со всем миксер справился на отлично. А цвет то как радует глаз.
Недостатки
Только вот венчик немного не достаёт до краев чаши, поэтому малое количество ингредиентов смешать не получится.
Комментарии
В целом, я очень довольна товаром.
С
Саида
4 августа 2021
Достоинства
Миксер от производителя Kitfort очень удобный в использовании. За такую небольшую сумму,миксер справляется со своей работой на отлично,идеально подходит для домашнего использования,минусов как таковых нет)
Недостатки
Недостатков практически нет,за исключением того,что при малых ингредиентах,венчик не дотягивает и смешивает всё неравномерно.
Комментарии
Всем,кто ищет миксер для домашнего использования,рекомендую!
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