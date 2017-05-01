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Миксер стационарный Vitek VT-1419 черный

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Миксер стационарный Vitek VT-1419 черный
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Код товара: 78691
Производитель: Vitek
нет отзывов
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3 450₽
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В рассрочку за 1 040 ₽

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Миксер стационарный FIRST 5257-1 белый
Миксер стационарный FIRST 5257-1 белый
3 250₽
Характеристики
Мощность, Вт
700
Количество скоростей
5
Материал корпуса
пластик
Насадки
крючки для замешивания теста, венчик для взбивания
Длина сетевого шнура, м
1.2
Планетарное вращение насадок
нет
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В сравнение
В избранное
3 450₽
Рассрочка

В рассрочку за 1 040 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 2 магазинах

бесплатно,

в 2 магазинах

Доставка

бесплатно,

завтра

Нашли дешевле?