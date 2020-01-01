Миксер ручной Bosch MFQ 40303 красный
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 72504
Производитель: Bosch
мало
мало
5 790₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- ручной
- Мощность, Вт
- 500
- Количество скоростей
- 5
- Турборежим
- есть
- Количество насадок
- 2
- Материал корпуса
- пластик
- Насадки
- крючки для замешивания теста, венчик для взбивания
- Цвет
- красный
- Длина сетевого шнура, м
- 1.4
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Миксер ручной Bosch MFQ 36480 белый
4 990₽
Миксер ручной Bosch MFQ 4070 белый
5 690₽
-7%
Миксер стационарный Bosch MFQ 36460 белый
4 890₽
5 250₽
Миксер ручной Bosch MFQ 4020 белый
4 690₽
-7%
Миксер стационарный Vitek VT-1433 белый
5 540₽
5 950₽
-7%
Миксер стационарный Kitfort КТ-1337-1 красный
6 230₽
6 690₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.