Миксер ручной Bosch MFQ 40304 красный
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5 890₽
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Характеристики
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- Тип
- ручной
- Цвет
- красный
- Режимы
- импульсный режим
- Количество насадок
- 2
- Мощность, Вт
- 500
- Количество скоростей
- 5
- Материал корпуса
- пластик
- Насадки
- венчик для взбивания, крючки для замешивания теста
- Измельчитель
- нет
- Страна производитель
- Китай
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