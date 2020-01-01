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Миксеры
Миксер стационарный Vitek VT-1433 белый

Миксер стационарный Vitek VT-1433 белый

0 отзывов
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Миксер стационарный Vitek VT-1433 белый
Миксер стационарный Vitek VT-1433 белый
Миксер стационарный Vitek VT-1433 белый
Миксер стационарный Vitek VT-1433 белый
Миксер стационарный Vitek VT-1433 белый
Миксер стационарный Vitek VT-1433 белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 72090
Производитель: Vitek
31 декабря
31 декабря
5 540₽
5 950₽
Доставка по
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    от 2 до 5 дней

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Характеристики
Тип
стационарный
Турборежим
нет
Количество скоростей
6
Мощность, Вт
900
Количество насадок
3
Материал корпуса
пластик
Объем чаши, л
4
Импульсный режим
нет
Материал чаши
нерж.сталь
Насадки
крючки для замешивания теста, насадка для приготовления пюре, венчик для взбивания
Цвет
белый
Длина сетевого шнура, м
1
Планетарное вращение насадок
есть
Вес, кг
3.75
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31 декабря
31 декабря
5 540₽
5 950₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа