Миксер стационарный Vitek VT-1433 белый
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 72090
Производитель: Vitek
31 декабря
31 декабря
5 540₽
5 950₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- стационарный
- Турборежим
- нет
- Количество скоростей
- 6
- Мощность, Вт
- 900
- Количество насадок
- 3
- Материал корпуса
- пластик
- Объем чаши, л
- 4
- Импульсный режим
- нет
- Материал чаши
- нерж.сталь
- Насадки
- крючки для замешивания теста, насадка для приготовления пюре, венчик для взбивания
- Цвет
- белый
- Длина сетевого шнура, м
- 1
- Планетарное вращение насадок
- есть
- Вес, кг
- 3.75
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.