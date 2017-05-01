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Миксер стационарный Vitek VT-1417 черный
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Код товара: 71410
Производитель: Vitek
4 790₽
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бесплатно,в 2 магазинах
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 700
- Количество скоростей
- 5
- Материал корпуса
- пластик
- Насадки
- венчик для взбивания, крючки для замешивания теста
- Длина сетевого шнура, м
- 1.2
- Планетарное вращение насадок
- нет
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