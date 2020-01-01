Миксер ручной Bosch MFQ2420B черный
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Код товара: 70549
Производитель: Bosch
В наличии
В наличии
2 990₽
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Характеристики
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- Тип
- ручной
- Количество скоростей
- 4
- Мощность, Вт
- 400
- Турборежим
- есть
- Количество насадок
- 4
- Материал корпуса
- пластик
- Насадки
- крючки для замешивания теста, венчик для взбивания
- Измельчитель
- нет
- Цвет
- черный
- Длина сетевого шнура, м
- 1.4
- Планетарное вращение насадок
- нет
- Вес, кг
- 0.9
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