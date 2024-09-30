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Миксер ручной Braun HM3000 белый

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Миксер ручной Braun HM3000 белый
Миксер ручной Braun HM3000 белый
Миксер ручной Braun HM3000 белый
Миксер ручной Braun HM3000 белый
Миксер ручной Braun HM3000 белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
1 отзыв
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Код товара: 63650
Производитель: Braun
1 отзыв
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

4 490₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Миксер ручной Bosch MFQ36400 белый
Миксер ручной Bosch MFQ36400 белый
4 350₽
Характеристики
Тип
ручной
Цвет
белый
Количество насадок
4
Мощность, Вт
450
Количество скоростей
5
Материал корпуса
пластик
Насадки
венчик для взбивания, крючки для замешивания теста
Страна производитель
Румыния
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4 490₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа