Миксер ручной Braun HM3000 белый
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4 490₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- ручной
- Цвет
- белый
- Количество насадок
- 4
- Мощность, Вт
- 450
- Количество скоростей
- 5
- Материал корпуса
- пластик
- Насадки
- венчик для взбивания, крючки для замешивания теста
- Страна производитель
- Румыния
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