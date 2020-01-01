Миксер ручной Bosch MFQ36300Y белый
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Код товара: 48674
Производитель: Bosch
мало
мало
3 180₽
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О товаре
ручной, мощность 400 Вт, 5 скоростей, турборежим
Характеристики
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- Тип
- ручной
- Турборежим
- есть
- Количество скоростей
- 5
- Мощность, Вт
- 400
- Количество насадок
- 2
- Материал корпуса
- пластик
- Импульсный режим
- нет
- Насадки
- крючки для замешивания теста, венчик для взбивания
- Цвет
- белый
- Планетарное вращение насадок
- нет
- Вес, кг
- 0.92
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