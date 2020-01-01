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Миксеры
Миксер ручной Bosch MFQ 4020 белый

Миксер ручной Bosch MFQ 4020 белый

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Миксер ручной Bosch MFQ 4020 белый
Миксер ручной Bosch MFQ 4020 белый
Миксер ручной Bosch MFQ 4020 белый
Миксер ручной Bosch MFQ 4020 белый
Миксер ручной Bosch MFQ 4020 белый
Миксер ручной Bosch MFQ 4020 белый
Миксер ручной Bosch MFQ 4020 белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 41773
Производитель: Bosch
В наличии
В наличии
4 690₽
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О товаре
ручной, 450 Вт, 5 скоростей
Характеристики
Тип
ручной
Турборежим
есть
Количество скоростей
5
Мощность, Вт
450
Количество насадок
4
Материал корпуса
пластик
Насадки
крючки для замешивания теста, венчик для взбивания
Цвет
белый
Длина сетевого шнура, м
1.4
Планетарное вращение насадок
нет
Вес, кг
1
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В наличии
В наличии
4 690₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

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