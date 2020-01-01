Миксер ручной Bosch MFQ 36480 белый
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Код товара: 39011
Производитель: Bosch
В наличии
В наличии
4 990₽
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О товаре
ручной, 450 Вт, 5 скоростей
Характеристики
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- Тип
- ручной
- Турборежим
- есть
- Количество скоростей
- 5
- Мощность, Вт
- 450
- Количество насадок
- 4
- Объем чаши, л
- 0.6
- Материал корпуса
- пластик
- Материал чаши
- пластик
- Насадки
- крючки для замешивания теста, насадка-блендер, венчик для взбивания
- Цвет
- белый
- Длина сетевого шнура, м
- 1
- Планетарное вращение насадок
- нет
- Вес, кг
- 1.6
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