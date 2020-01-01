Миксер ручной Bosch MFQ 3010 белый
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Код товара: 34701
Производитель: Bosch
мало
мало
1 880₽
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Характеристики
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- Тип
- ручной
- Турборежим
- нет
- Количество скоростей
- 2
- Мощность, Вт
- 300
- Количество насадок
- 4
- Материал корпуса
- пластик
- Насадки
- крючки для замешивания теста, венчик для взбивания
- Цвет
- белый
- Длина сетевого шнура, м
- 1.5
- Планетарное вращение насадок
- нет
- Вес, кг
- 0.9
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