Миксер стационарный Kitfort КТ-1308-2 белый
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мало
мало
7 440₽
7 990₽
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Характеристики
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- Тип
- стационарный
- Турборежим
- есть
- Количество скоростей
- 6
- Мощность, Вт
- 600
- Количество насадок
- 3
- Материал корпуса
- пластик
- Объем чаши, л
- 4.2
- Материал чаши
- нерж.сталь
- Насадки
- крючки для замешивания теста, венчик для взбивания
- Цвет
- белый
- Длина сетевого шнура, м
- 0.95
- Планетарное вращение насадок
- есть
- Вес, кг
- 4.2
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