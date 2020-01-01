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Миксеры
Миксер стационарный Bosch MFQ 3555 белый

Миксер стационарный Bosch MFQ 3555 белый

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Миксер стационарный Bosch MFQ 3555 белый
Миксер стационарный Bosch MFQ 3555 белый
Миксер стационарный Bosch MFQ 3555 белый
Миксер стационарный Bosch MFQ 3555 белый
Миксер стационарный Bosch MFQ 3555 белый
Миксер стационарный Bosch MFQ 3555 белый
Миксер стационарный Bosch MFQ 3555 белый
Миксер стационарный Bosch MFQ 3555 белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 2003
Производитель: Bosch
В наличии
В наличии
3 710₽
3 980₽
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О товаре
стационарный, вращение чаши, 350 Вт, 5 скоростей
Характеристики
Тип
стационарный
Турборежим
есть
Количество скоростей
5
Мощность, Вт
350
Количество насадок
4
Объем чаши, л
3
Материал корпуса
пластик
Материал чаши
пластик
Насадки
крючки для замешивания теста, венчик для взбивания
Цвет
белый
Длина сетевого шнура, м
1.4
Планетарное вращение насадок
нет
Вес, кг
1.76
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В наличии
В наличии
3 710₽
3 980₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

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