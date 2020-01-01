Миксер стационарный Bosch MFQ 3555 белый
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Код товара: 2003
Производитель: Bosch
В наличии
В наличии
3 710₽
3 980₽
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О товаре
стационарный, вращение чаши, 350 Вт, 5 скоростей
Характеристики
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- Тип
- стационарный
- Турборежим
- есть
- Количество скоростей
- 5
- Мощность, Вт
- 350
- Количество насадок
- 4
- Объем чаши, л
- 3
- Материал корпуса
- пластик
- Материал чаши
- пластик
- Насадки
- крючки для замешивания теста, венчик для взбивания
- Цвет
- белый
- Длина сетевого шнура, м
- 1.4
- Планетарное вращение насадок
- нет
- Вес, кг
- 1.76
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