Миксер ручной Bosch MFQ 4080 серебристый
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Код товара: 1993
Производитель: Bosch
31 декабря
31 декабря
7 490₽
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- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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О товаре
ручной, 500 Вт, 5 скоростей
Характеристики
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- Тип
- ручной
- Турборежим
- есть
- Количество скоростей
- 5
- Мощность, Вт
- 500
- Количество насадок
- 4
- Материал корпуса
- пластик
- Объем чаши, л
- 2.4
- Материал чаши
- пластик
- Насадки
- крючки для замешивания теста, насадка-блендер, венчик для взбивания
- Цвет
- серебристый, белый
- Длина сетевого шнура, м
- 1.4
- Вес, кг
- 0.85
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