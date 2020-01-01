Миксер ручной Bosch MFQ 4070 белый
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Код товара: 1985
Производитель: Bosch
мало
мало
5 690₽
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О товаре
ручной, 500 Вт, 5 скоростей
Характеристики
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- Тип
- ручной
- Турборежим
- есть
- Количество скоростей
- 5
- Мощность, Вт
- 500
- Количество насадок
- 3
- Материал корпуса
- пластик
- Объем чаши, л
- 0.7
- Материал чаши
- пластик
- Насадки
- крючки для замешивания теста, насадка-блендер, венчик для взбивания
- Цвет
- серый, белый
- Длина сетевого шнура, м
- 1.4
- Вес, кг
- 1
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