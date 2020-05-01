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Миксер планетарный Redmond RFM-5371 белый
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Код товара: 183795
Производитель: Redmond
9 590₽
75
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Характеристики
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- Мощность, Вт
- 1100
- Количество скоростей
- 6
- Материал корпуса
- пластик
- Насадки
- венчик для взбивания, крючки для замешивания теста
- Длина сетевого шнура, м
- 0.9
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